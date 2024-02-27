بعد فوزه بجائزة "رجل العام".. عمال مصر والعرب: محافظ جنوب سيناء نموذج للتميز في حب الوطن

بعث المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برقية تهنئة إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك بمناسبة حصوله على جائزة AFASU الذهبية لأفضل محافظ قائد للتنمية السياحية فى العالم "رجل العام" تقديرا على أعماله فى خدمة التنمية المستدامة والتنمية السياحية للمحافظة وتتويج مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة بالعالم من الاتحاد الأفريقى الآسيوى AFASU للتنمية والسياحة والتكنولوجيا .

وقال " المهيرى ' فى رسالته يطيب لي أن أتقدم بالاصالة عن نفسى وبالانابة عن عمال مصر والبلديات والسياحة العرب ان أتقدم بأصدق التهانى وأسمى آيات الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لفوزه بالجائزة العالمية والتي نعدها تكريما لكل شخصية أعطت لبلدها باخلاص وبذلت الغالي والنفيس من أجل رفعة شأن مصرنا العزيزة الغالية..فبفيض من التقدير لشخصكم نثمن رحلة عطاءك لتنمية البلاد وان تكريمك نموذج للتميز فى حب الوطن.

وجه “ المهيرى” فى البرقية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للفكر التنموى والتطوير والتحديث، مؤكدا أنه من دواعى سرورى كمصرى أن يفوز اللواء خالد فودة بالجائزة عقب التصويت بالإجماع بعد أن قامت اللجنة العليا للجوائز برئاسة “ الآن أنج” وزير سياحة سيشل الأسبق عضو المجلس التنفيذي للاتحاد بتطبيق المعايير على ٤ مرشحين للجائزة بينهم واحد من القارة الأفريقية و2 من آسيا وقائد من أوروبا .

قال “المهيرى” إن سر تميز اللواء خالد فودة يكمن فى أداء أعماله بنظم الفكر الخلاق والإبداع والابتكار والتجدد والتميز فى الإدارة الحكومية لخدمة بلاده .

يذكر أن جائزة AFASU الذهبية لها لجنة تحكيم عالمية دولية أعضائها ٤٢ عضوا من جميع انحاء العالم وجميعهم من أعضاء الاتحاد الأفريقى الأسيوى ولها معايير قاسية وتطبق بدقة و أن جائزة "أفاسو" الذهبية تعتمد على ١٤ معيارا رئيسيا يشملون التنمية السياحية والاقتصادية والبشرية والمجتمعيةوالاستدامة والطاقة النظيفة وترشيد استهلاك المياه والبنية التحتية المتطورة والمرافق المستدامة والإدارة المتميزة والقيادة الفعالة .