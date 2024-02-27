حبس أجنبي وآخر ضبط بحوزتهما 180 قرص ترامادول ومخدرات بالتجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس أجنبي وآخر ضبط بحوزتهما 180 قرص ترامادول ومخدرات بالتجمع الخامس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الامنية بالقاهرة في ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .. وبحوزتهما ( 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى الهيدرو والآيس – 180 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية).

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته ( بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.