طالبات الجيزة فى يوم المرشدة العالمي

نظم مركز شباب الساحل يوم المرشدة العالمى برعاية وحضور الدكتورة جيهان أنور علام رئيس جمعية المرشدات المركزية المصرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرعاية أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وزينب خيرى مدير إدارة الكشافة بالإدارة العامة للهيئات الشبابية ومنى أمين مرسى عضو اللجنة الإقليمية العربية بالجمعية العالمية المرشدات وفتيات الكشافة وأسماء فرج عضو اللجنة الإقليمية العربية بالجمعية العالمية المرشدات وفتيات الكشافة و إيناس الطماوى مدير إدارة المرشدات بالإدارة العامة وكبير المفوضين الأستاذة سميرة مسعد.

هذا وقد تم اشتراك طالبات محافظة الجيزة فى الاحتفال ضمن عدة محافظات مشاركة وهي: “المنوفية - الشرقية - القليوبية”.

وكذلك مشاركة كلية العلوم جامعة القاهرة وكلية التربية ومركز شباب الحى السادس وذلك بإجمالى 450 مرشدة.

وبدأت الفعالية بطابور العرض ثم تحية العلم وتقسيم الطالبات إلى ورش عمل تدوير الخامات ورسم وتأمل وورش اكسسوارات بحضورسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية و فاطمه سعودي مدير إدارة التنمية المستدامة وأسامة إبراهيم الموجه العام للتربية الرياضية و أمل عبد العظيم الموجه الاول مركزي و أسماء محمود مسئولة المرشدات مركزي.

كما شارك فى الحفل مدرسة القومية بإدارة العجوزة ومدرسة الصفا الخاصة والنصر الخاصة التابعين لإدارة بولاق الدكرور التعليمية .