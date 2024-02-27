رئيس جامعة كفر الشيخ يثمن مشروع أرض الجامعات المصرية

الثلاثاء 27/فبراير/2024 - 02:16 م

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

وجاء ذلك، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة.

وقد استهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بالترحيب باللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، موجهًا له الشكر على الجهد المبذول في كافة أرجاء المحافظة.

كما أشار إلي قيام الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي بوضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية، والذي يعُد باكورة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وأوضح أن وضع حجر الأساس جاء تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادى الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مُشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية.

كما سيعمل المشروع على استقطاب الكوادر البشرية المُتميزة من الباحثين والفنيين والخبراء في المجال من المراكز البحثية والجامعات والجهات المختلفة، فضلًا عن إعطاء الفرصة لخريجي الكليات ذات الصلة.

وفي كلمته استهل، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حديثه عن آخر التطورات التي شهدها القطاع الصحي بالمحافظة بداية من الزيارة الإيجابية والمثمرة للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والتي شهدت تفقد لعدد من المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ كان ابرزها مستشفى بيلا المركزي والتي تم افتتاحها بشكل تجريبي ،حيث تشمل عدد كبير من التخصصات وتخدم قطاع كبير من المواطنين بالمحافظة.

كما أشاد وزير الصحة بالمستشفى الجامعي ومركز الأورام وكذلك مستشفى الطوارئ حيث توافر احدث الأجهزة والمعدات التي تتيح فرص عديدة لعلاج اكبر قدر من المرضى المترددين عليها، كما أعرب اللواء جمال نور الدين عن تمنيه بالشفاء العاجل لأشقائنا الفلسطينيين المتلقين للعلاج داخل مستشفى العبور بالمحافظة.



كما استكمل الحديث عن سلسة الإصلاحات بالطرق داخل المحافظة، وكذلك أعمال الرصف، معلناً عن افتتاح العديد من المجمعات للسلع الغذائية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بقدوم شهر رمضان الكريم.

وفي نهاية كلمته، قدم اللواء جمال نور الدين الشكر لكافة الأطقم الطبية بكل مستشفيات المحافظة والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية وتوفير سبل الراحة للمرضى الفلسطينيين المتلقين للعلاج داخلها.

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