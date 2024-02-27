اليوم.. إقامة الاجتماع الفني للبطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس

يقام في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني للبطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.



وتقام فاعليات البطولة على الصالة رقم 4 بستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم كامل من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية .

و من المقرر أن يقام الاجتماع الفني بحضور مندوبي الأندية المشاركة للكشف عن نظام وتعليمات البطولة.



و تقام بروفه حفل الافتتاح الفنية في تمام الساعه السابعة والنصف مساء اليوم بعد الاجتماع الفني، على أن يقام حفل الافتتاح في السادسة من مساء غد الأربعاء.



من جانبه أعرب الإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوى الإعاقة عن سعادته الكبيرة لحرص العديد من الدول على المشاركة والتواجد في هذا الحدث العربي والافريقي.



وأضاف حسنين لابد من توجيه الشكر للدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية مؤكدًا ان الفقير يحرص دائما على دعم الرياضة العربية ولا يبخل بأى جهد في سبيل تطوير اللعبة على الصعيد العربي والدولي.

الدكتور فهد الفقير





وتواصل اللجنة العليا المنظمة للبطولة سلسة اجتماعتها من أجل الوقوف على اخر الاستعدادات قبل إنطلاق هذا الحدث.

وتشهد الاجتماعات حضر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية والإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية والدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، واللواء منصور المحمدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، والدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة، ورؤساء اللجان الفرعية باللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن إحياء المطرب محمد صلاح لحفل افتتاح البطولة، بأغنية كتبت خصيصا من أجل الحدث.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هى: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاث فرق.