ads
الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مصدر مصري: الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع نظيره الفلسطيني يقدمان المواد الغذائية والإغاثية

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع نظيره الفلسطيني يقدمان المو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن مصدر مصري مطلع أكد أن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني يقدمان المواد الغذائية والإغاثية.

وأضاف المصدر، أن مصر تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة.

وأكد أن مصر تنتهي من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، مضيفا أن مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد على أن مصر تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الاحمر المصري المواد الغذائية مستشفى ميداني مصري مصر