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الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بني سويف: 1500 جنيه مكافأة للعاملين للإعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم قراراً، بصرف مكافأة 1500  جنيها لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات وذلك لجهودهم المبذولة للإعداد الجيد لبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2023 /2024.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة  العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

الفصل الدراسي الثاني بداية الفصل الدراسي الثاني للفصل الدراسي الثاني