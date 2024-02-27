وزير الرياضة يناقش استعدادات مشاركة مصر فى دورتي الألعاب الإفريقية والأوليمبية

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية للوزارة واللجنة الفنية باللجنة الأوليمبية المصرية، فى لقاء مجمع لاستعراض الرؤى والاستراتيجية المتعلقة بالتخطيط العلمي لإعداد أبطال مصر الرياضيين استعدادا لمختلف البطولات من حيث النواحي البدنية والفنية والذهنية .

بدأ اللقاء بالحديث عن الاستعدادات الجارية على قدم وساق بشأن مشاركة البعثة المصرية فى دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها بدولة غانا العام الجارى، وتطلعات الجميع لحصول البعثة على أكبر عدد من الميداليات، وتصدر جدول الترتيب أسوةً بمشاركات مصر فى النسخ الماضية.

وتطرق اللقاء لمناقشة موقف تأهل لاعبى مصر الدوليين على مستوى المنافسات الفردية والجماعية لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، ورؤية وزارة الشباب والرياضة والتي تتسق مع خطة اللجنة الأوليمبية فى الظهور الأمثل في أكبر محفل رياضي على مستوى العالم، وحصد الميداليات الأوليمبية .

أكد الدكتور أشرف صبحى، الاهتمام البالغ بأبطال مصر الرياضيين فى جميع الألعاب، والحرص على توفير البيئة المناسبة والأجواء المحفزة لهم وتنفيذ برامجهم التدريبية وفق ما هو محدد لهم سعياً لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها الرياضية المصرية فى ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية.

لفت الوزير إلى حالة التناغم بين الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية واتفاق الرؤى حول أهمية الالتزام بجميع المعايير العلمية فى تقييم اللاعبين وأدائهم ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية التى يحتاجونها فى ضوء تطوير الأداء والمحافظة على مستوياتهم الرياضية ، مشيرا إلى حرص جميع أطراف المنظومة الرياضية على تحقيق مزيد من التقدم والتطور للرياضة المصرية على مستوى الأداء الفنى والانجازات الفريدة .

وناقش اللقاء برامج تطوير الخطط والمعسكرات التدريبية للاعبين والمحددة من قبل الاتحادات الرياضية المختلفة ، والتأكيد على توفير كل ما يلزم لتنفيذها فى أوقاتها المحددة .

حضر اللقاء كل من المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الاولمبية، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والمهندس كريم اكرم والكابتن رامي عاشور والدكتور حسين السمري والدكتور محمد العربي شمعون والدكتور صبري عمر وطارق راشد من أعضاء اللجنة، ومن وزراة الشباب والرياضة حضر الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، والدكتور عبدالاول محمد مساعد الوزير، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضى.