بالفيديو.. تفاصيل مقترح برلماني لإعفاء المصريين بالخارج من رسوم مشاهدة الآثار المصرية بالمتاحف العالمية

كشف رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل الاقتراح بالاتفاق مع المتاحف العالمية لإعفاء المصريين بالخارج من رسوم مشاهدة الآثار المصرية القديمة، قائلًا: "إن هناك 3 أنواع من الآثار المصرية المتواجدة بالخارج، منهم آثار خرجت قبل صدور قانون حماية الآثار ولا يجوز لنا استعادتها".

وأضاف "جلال" في مداخلة لبرنامج "8 الصبح" على قناة دي أم سي، اليوم الاثنين، أن هناك تعنت من الدول الخارجية لاستعادة الآثار، متابعا هناك ما يقارب من مليون قطعة آثار مصرية منتشرة في متاحف العالم، موضحًا أنه تواصل مع وزارة الخارجية لاقتراح حدوث تعاون مع المتاحف العالمية، التي تضم الآثار المصرية.

وتابع، أنه اقترح أن يسمح المصري الدخول بالمجان أو تحديد أيام يسمح فيها للمواطن المصري الدخول مجاناً.