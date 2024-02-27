إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة وربة منزل في حادث تصادم أعلى محور الضبعة

أصيب المستشار عادل طارق، العامل بالهيئة العامة لقضايا الدولة بطنطا، وبصحبته ربة منزل، في حادث تصادم مروع على محور الضبعة الذي يتجه نحو “تحيا مصر”، الحادث أسفر عن إصابتهما بسحجات وكدمات متفرقة في أجسادهما.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا لوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث للوقوف على الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بعد التحقيقات الأولية، تبين أن الحادث نتج عن انفجار الإطار الأمامي لسيارة المستشار عادل طارق أثناء السير، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة واصطدامه بثلاث سيارات أخرى، ونتيجة للتصادم، تضررت السيارات وأصيب المستشار وربة منزل بجروح متفاوتة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.