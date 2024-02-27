ads
الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نداي وزياد كمال يواصلان التأهيل استعدادا للداخلية في الدوري

نداي لاعب الزمالك
نداي لاعب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل السنغالي إبراهيما نداي وزياد كمال ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي،  استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.  
ويعاني إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة في حين يعاني زياد كمال من إصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود الزمالك حاليا المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، والذي وقع عقد مع الفريق مؤخرا يمتد لمدة موسم ونصف.

إبراهيما نداي زياد كمال الزمالك أيمن مصطفى