ضبط مركز تعبئة سكر تصرف في 230 طن سكر خاص بـ"معًا ضد الغلاء" بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الرقابة التموينية برئاسة سمير البلكيمي، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كفر الدوار أسفرت عن ضبط مركز تعبئة سكر تصرف فى 230 طن سكر خاص بمبادرة معاً ضد الغلاء بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.