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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بسبب المعاكسة.. "نقّاش" يشرع في قتل سائق طعنا بأبو النمرس

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب سائق بطعنة نافذة جراء تعدي سائق عليه في مشاجرة نشبت بينهما، عقب قيام نجل المصاب بمعاكسة ابنة المتهم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وتلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سائق في عقده الخامس مصاب بطعنة نافذة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المصاب و"نقاش" بسبب قيام نجل الأول بمعاكسة ابنة الثاني وخلال ذلك تعدى عليه المتهم بسلاح أبيض محدثا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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