أوكرانيا تتلقى 9 مليارات دولار من المساعدات المالية من الشركاء خلال مارس المقبل

أفاد خبير مركز الاستراتيجية الاقتصادية في أوكرانيا ماكسيم سامويليوك اليوم الثلاثاء، بأنه خلال شهر مارس المقبل، قد تتلقى أوكرانيا حوالي 9 مليارات دولار أمريكي كمساعدات من الشركاء الدوليين، مما يسمح للدولة بتمويل النفقات بطريقة أكثر استقرارا.

وقال سامويليوك - في تصريحات لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "إن بداية هذا العام لم تكن مثمرة للغابة بالنسبة لأوكرانيا من حيث المساعدات الدولية.. فقد تلقينا تمويلا بقيمة 436 مليون دولار أمريكي فقط من اليابان اعتبارا من 23 فبراير الجاري.. وبالنظر لأننا تلقينا في العام الماضي ما متوسطه 3-4 مليار دولار أمريكي من التمويل الأجنبي شهريا وظلت احتياجات ميزانيتنا قائمة، فقد اضطرت الحكومة لتأجيل بعض النفقات لوقت لاحق في يناير 2024 من أجل تقليل العجز لمستوى مقبول".

وأضاف أنه على مستوى الخبراء، اتفقت أوكرانيا وصندوق النقد الدولي بالفعل على مراجعة أخرى لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، مما يسمح للبلاد بالحصول على 890 مليون دولار أمريكي. وقبل أواخر مارس 2024، تخطط أوكرانيا أيضا لتلقي مبلغ إضافي قدره 1.8 مليار دولار أمريكي من اليابان والشريحة الأولى البالغة 4.5 مليار يورو (4.9 مليار دولار أمريكي) من الاتحاد الأوروبي.

وتابع "أنه وفقا لعضو البرلمان ياروسلاف زيليزنياك، من المتوقع أيضا أن تحصل أوكرانيا على 1.4 مليار دولار أمريكي على شكل أموال قروض من البنك الدولي"، مشيرا إلى أنه بالتالي، بشكل عام، قد تحصل أوكرانيا على 9 مليارات دولار أمريكي في أقرب وقت من شهر مارس المقبل، مما يسمح للدولة باستئناف تمويل أكثر استقرارا للنفقات.

وعلى حد قوله، تتوقع الحكومة الأوكرانية تلقي حوالي 37 مليار دولار أمريكي كمساعدات سنويا، بما في ذلك 19.5 مليار دولار أمريكي (18 مليار يورو) من الاتحاد الأوروبي و5.4 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي (إذا تم استيفاء المتطلبات).

يشار إلى أن أوكرانيا كانت قد حصلت على تمويل خارجي بقيمة 42.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023.