أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 411 ألفا و550 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 411 ألفا و550 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بعدما سجل مقتل 850 من الجنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و556 دبابة و12 ألفا و494 من المركبات المدرعة و10 آلاف و9 من النظم المدفعية و1000 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و686 من أنظمة الدفاع الجوي و340 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلا عن 1588 من المعدات الخاصة و7 آلاف و729 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفا و65 من المركبات وخزانات الوقود".

وفي سياق متصل، ذكرت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة روسية بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه وصاروخين أطلقتهما روسيا فوق سماء البلاد في الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت القوات - في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) - أن الجيش الروسي أطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم صواريخ باليستية من طراز إسكندر من منطقة فورونيج وأربعة صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59 بالإضافة إلى صاروخ جوي موجه من طراز Kh-31P من منطقة خيرسون و13 طائرة مسيرة انتحارية من طراز شاهد من منطقتي بريمورسكو-أختارسك وكورسك في الاتحاد الروسي.

وأضاف البيان أنه نتيجة لذلك، تم اعتراض طائرتين من طراز Kh-59 و11 شاهد فوق أقاليم خاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك وخميلنيتسكي وكيروفوهراد، في حين شاركت طائرات مقاتلة ووحدات صواريخ مضادة للطائرات ومجموعات إطفاء متنقلة ووحدات حرب إلكترونية في صد الضربات.