قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون وتداهم منازل في بلدة بيت ريما

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، واعتقل جيش الاحتلال عددًا من الشبان الفلسطينيين داخل المخيم، بعد مداهمة منازلهم.

وفي بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، داهم الاحتلال عدة منازل داخل البلدة، وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بعد اقتحام البلدة بعدد كبير من الجنود.

في الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي، مدينة طوباس ومخيم الفارعة، واندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين داخل المدينة والمخيم.

كما نشر الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية، خلال اقتحام المدينة والمخيم، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، لوكالة أنباء "وفا"، إن الاحتلال أعاق عمل طواقمه في مخيم الفارعة، ومنعه من نقل جثمان الشهيد أسامة إلى المستشفى.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية على حي الدرج والزيتون والصبرة، في مدينة غزة، كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب حي تل الهوا غرب مدينة غزة.