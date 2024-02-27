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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

زوارق حربية إسرائيلية تستهدف المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية، استهدفت المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشن الاحتلال، أمس الإثنين، حملة اقتحامات في مدن وبلدات فلسطينية، فاقتحم الاحتلال مدينة نابلس وحاصرت مبنى في حي المخفية، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الاحتلال وشبان فلسطينيين، أطلق خلالها الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي وقنابل الغاز، أصيب 9 شبان فلسطينيين بالاختناق، كما اعتقل الجيش الإسرائيلي شابًا من داخل المدينة.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون، شمال رام الله، وتمركزت قوة من جيش الاحتلال في المخيم، دون الابلاغ عن اصابات أو اعتقالات حتى الآن.

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