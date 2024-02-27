رئيس رواندا يؤكد دعم بلاده للسودانيين وحكومتهم في محنتهم الحالية

أكد الرئيس الرواندي بول كاجامي وقوفه إلى جانب السودانيين وحكومتهم في الظروف التي تحيط بالدولة السودانية، ووعد الرئيس كاجامي كذلك بدعمه السياسي للخرطوم في المحافل الإقليمية والدولية، ووصف قضية السودان بأنها قضية عادلة تستحق من كل قادة القارة أن يقفوا إلى جانبها في المحنة الحالية.

وذكر إعلام مجلس السيادة بالسودان -في بيان الاثنين- أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الراوندي بنائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار الذي يقوم بزيارة رسمية إلى كيجالي، كما وجه الرئيس الرواندي بحل جميع قضايا الجالية السودانية.

من جانبه، قال مالك عقار إنه أعرب للرئيس الرواندي عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وحسن استضافة السودانيين الذين قدموا إلى رواندا مؤخرا، كما نقل له تحيات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقدم له شرحا تفصيليا حول الوضع الإنساني الذي تسببت به حرب أبريل الماضي.

وأوضح عقار أنه قدم شرحا حول مراحل قوات الدعم السريع المتمردة منذ تأسيسها، وتركيبتها الحالية التي تحوي مقاتلين مرتزقة غير سودانيين قادمين من دول الجوار.

وأشار عقار إلى أن اللقاء تناول كذلك موقف السودان من المبادرات الإقليمية والدولية، وأسباب تجميد السودان لعضويته في المنظمة الحكومية الإفريقية للتنمية (إيجاد) والمتمثلة في عدم احترام سيادة السودان، كما بين خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان للرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي رئيس الدورة الحالية للإيجاد، بالإضافة إلى أسباب عدم تعاطي السودان مع آليات الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة، وذلك لقيام الاتحاد بتجميد عضوية السودان.

ولفت عقار إلى عدم ممانعة حكومة السودان في الانخراط في أي عملية سياسية شريطة المحافظة على سيادة السودان وأمنه القومي، وأن تكون العملية السياسية شاملة وبلا إقصاء لمكونات الشعب السوداني، مؤكدا أنه قدم للرئيس كاجامي شرحا حول خارطة طريق حكومة السودان لإنهاء الحرب، وأنه قام بتسليمه نسخة من الخارطة.