تجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة جنوب محافظة طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بسماع دوي انفجارات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، كما تمركزت قوة أخرى من جيش الاحتلال عند مدخل المخيم.

أمس الإثنين، استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال والقذائف الإسرائيلية غرب مدينة غزة، كما استشهد 9 فلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال في غارة على منزلًا لعائلة الزطمة بالقرب من المستشفى الكويتي.