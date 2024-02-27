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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة لص سقط من الطابق الخامس أثناء سرقة شقة بالطالبية

ارشيفيه
ارشيفيه
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صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة لص سقط من الطابق الخامس أثناء محاولة سرقة عقار بالطالبية، وذلك عقب مناظرة الجثة وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
البداية بتلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور على جثة عاطل وبجواره حقيبة بلاستيكية بداخلها "2 خلاط مياه، شاكوش، 2 كالون، أسلاك كهربائية".

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي عقب سرقته شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار محل العثور على جثته شاهده بعض الأهالي وبالاستغاثة للإمساك به اختل توازنه وسقط وسط الشارع متوفيًا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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