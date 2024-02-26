إعلام عبري: سقوط 3 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على مستوطنة "مرغليوت"

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، بسقوط 3 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على مستوطنة "مرغليوت" قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أسفرت غارات جوية شنتها إسرائيل على مدينة بعلبك بلبنان، عن مقتل عنصران من "حزب الله"، فيما أعلن الحزب إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية كبيرة في جنوب لبنان باستخدام صاروخ أرض-جو، وقام بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه الجولان المحتل.

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي أنه تم اعتراض صاروخ آخر أرض-جو أطلق باتجاه الطائرة المسيرة نفسها، قبل أن تتمكن من الوصول لها، وبعد ذلك قام بقصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في عمق لبنان، مما أدى إلى دوي صافرات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية قرب الحدود.

صافرات الإنذار دوت في منطقة مرج ابن عامر، وتم توثيق إطلاق صاروخ اعتراض في السماء.

وأفاد "حزب الله" بأنه استهدف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة باستخدام الأسلحة الصاروخية، محققًا إصابات مباشرة، بالإضافة إلى استهداف مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بـ60 صاروخ كاتيوشا، ردًا على العدوان على محيط بعلبك.