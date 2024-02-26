مائل للدفء نهارًا وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للدفىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد في اول الليل وشديد البرودة باقي الليل وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى، والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أن يصاحب ذلك امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.. ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 27 العظمي والصغرى 15 درجة .