وزارة السياحة تبدأ تلقي طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات

بدأت وزارة السياحة والآثار تلقي طلبات انشاء وترخيص فروع جديدة لشركات السياحة من الفئة أ و الفئة ج الخاصة بالنقل السياحي، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٤ والذي أصدره أحمد عيسى وزير السياحة والاثار وسمح خلاله باعادة قبول فتح فروع جديدة للشركات السياحية.

وتشترط الوزارة، تقديم مجموعة من المستندات منها: طلب الشركة بفتح فرع، وعنوان مقر الفرع المطلوب بالتفصيل، وشهادة الخبرة السياحية للمدير المسؤول والتي لا تقل عن ٥ سنوات للمؤهل العالي و١٠ سنوات للمؤهل المتوسط، ثم حوالة بريدية لصالح وزارة السياحة، بمبلغ ٣٠٥٠ جنيها.

كما وضعت الوزارة بعض الضوابط مقابل السماح بإنشاء فروع لشركات السياحة فئة أ اولها ان تكون الفروع بالمحافظات السياحية وهى "البحر الاحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، والساحل الشمالي" شريطة ان تحقق الشركة حجم أعمال من السياحة المستجلبة بقيمة ١٥مليون جنيه، خلال العام السابق لتقديم الطلب، ويمنح الفرع ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات تحقق الشركة خلالها حجم أعمال من السياحة المستجلبة بواقع ١٨ مليون جنيه يحول بعدها الى ترخيص دائم كما لا يسمح بانشاء اكثر من فرع بالمحافظة الواحدة.

واشترطت الوزارة أيضا تعيين ٣ موظفين الفرع الواحد خلاف المدير المسؤل ويتم الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية بالنسبة للمدير والمقر ويحظر نقل الفرع او المركز الرئيسي للشركة المنشأ بإحدى المحافظات غير السياحية الى اي من المحافظات السياحية إلا في حال تطبيق القواعد الخاصة بإنشاء الفروع بتلك المحافظات.

ويسمح بإنشاء الفروع لشركات السياحة العامة فئة أ بالمحافظات غير السياحية وفقا لبعض الشروط ومنها عدم انشاء اكثر من ٥ فروع للشركة كحد اقصى على ألا يسمح لها بإنشاء اكتر من فرع بالمحافظة الواحدة كما يتم تعيين ٢ موظفين جدد بالفرع ويمنح الفرع ترخيص دائم.

وتمنح الشركة التي تحصل على الموافقة بترخيص فرع لها بأي من محافظات الجمهورية مهلة لمدة ثلاثة أشهر لانهاء إجراءات ترخيص الفرع وفي حال عدم التزام الشركة بالترخيص في هذه المهلة يتم حفظ الطلب وعدم السماح لها بإنشاء فرع بنفس المدينة إلا بعد مرور عام من تاريخ الحفظ.