ضبط 3 أشخاص أضرموا النيران بأرض زراعية لخلافات حول الميراث في كفر الشيخ

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ بنشوب حريق بأرض زراعية بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بأرض زراعية ملك (موظف - مقيم بدائرة المركز) وإمتدت النيران لأرض زراعية أخرى ملك (عامل - مقيم بدائرة المركز) وتم إخماده دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "تربطهم صلة قرابة بالشاكى" - مقيمين بدائرة المركز) ، حيث قاموا بإشعال النيران لخلافات بينهم حول الميراث.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

