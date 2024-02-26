الجيش الجزائري: ندعم القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، خلال زيارته للمنطقة العسكرية السادسة بجنوب البلاد أن الجزائر ستبقى على تمسكها الثابت بالمبادئ العادلة، وستظل داعمة للقضايا الإنسانية حول العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي تصريحاته، شدد شنقريحة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على ممارسات قمعية فقط، بل يمثل انتهاكًا صارخًا لكيان الشعوب المحتلة، ولهويتها، ومقدراتها، ولحقوق مواطنيها في الحياة. كما أشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أشكال التنكيل، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، دون أدنى احترام للقواعد الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري على ضرورة تضافر الجهود العالمية لمواجهة هذا الاحتلال في كل مكان، وبناء مجتمع دولي متضامن يتعاون ضد هذه الانتهاكات، ويسعى لتحقيق مستقبل يسوده العدل والسلام واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية للجميع دون استثناء.