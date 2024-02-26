البيت الروسي بالإسكندرية يستضيف المهرجان الدولي الثاني للأفلام التسجيلية

عرض البيت الروسي بالإسكندرية فيلمين تسجيلين وهما: "مراسلون حربيون" وفيلم "القوة" اليوم الإثنين 26 فبراير الجاري، ضمن المهرجان الدولي الثاني زمن الأبطال للأفلام التسجيلية.

وبعد عرض الأفلام دارت جلسة النقاش حول الفيلمين بين الجمهور و ضيوف الشرف وأبرزهم روسلان جوساروف مخرج أفلام تسجيلية بقناة RT وقد تحدث عن تجربة الفيلم وعن الفروق الدقيقة في التصوير، وجاء ذلك بحضور كلاً من المخرج أحمد صالح ومدير التصوير السينيمائي جوزيــف كرم.

واستضاف البيت الروسي بالإسكندرية النسخة الجديدة للمهرجان هذا العام، وعرض فيه إحدث الافلام التسجيلية، والتي نالت إعجاب الجمهور، حيث تدور أحداث فيلم “مراسلون حربيون” حول عمل الصحفيين الحربيين على الجبهة الأمامية والمخاطر المرتبطة به، أما الشخصيات الرئيسية لفيلم “القوة” هم آلاف المتطوعين الذين اتحدوا لدعم المشاركين في عملية عسكرية خاصة.