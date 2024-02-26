المصري يهزم المقاولون بهدف في الدوري

فاز الفريق الأول لَكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على ضيفه المقاولون العرب، بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال١٤ من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد معتز الزدام في الدقيقة ٧٠.

فرض فريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، التعادل السلبي على ضيفه المقاولون العرب، في شوط المباراة الأول، التى تجمعهما، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال١٤ من مسابقة الدوري الممتاز.

حاول كلا الفريقين هزم شباك الطرف الآخر، بعدما تقاسم الفريقين الهجمات الخطرة، و شن المصري عدد من الهجمات الخطرة على امل خطف هدف التقدم.

وفي المقابل كان فريق المقاولون قريب من تسجيل هدف التقدم عن طريق مهاجميه، الان دفاعات المصري منحت تقدم الذئاب.

وفي الشوط الثاني واصل المصري البورسعيدي ضغطه و شن عدد من الهجمات الخطرة وهدد مرمى الخصم في أكثر من مناسبة.

وشهدت الدقيقة ٧٠ تسجل معتز الزدام هدف التقدم للمصري، وبعدها حاول المقاولون إدراك التعادل الا انه فشل في تسجيل أي أهداف.

بهذه النتيجة، رفع المصري رصيده إلى النقطة ٢٣ في المركز الثاني، وتجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة ٨ إلى المركز١٦.