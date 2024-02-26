أعراض تدل على احتياج الجسم لـ "أوميجا 3".. تعرف عليها

الأوميجا 3 من المعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم ونقصها يسبب بعض الأعراض والمشاكل الصحية، والتي قد تتضاعف في حالة عدم الاهتمام وتعويض الجسم بالمعادن والفيتامينات المطلوبة وتبرز "البوابة نيوز" الأعراض التي تظهر على الجسم عند احتياجه لتناول الأوميجا3.



-أعراض حاجة الجسم لأوميجا 3:

النسيان المتكرر.

جفاف الجلد

الحكة والتي تصل لالتهاب الجلد.

جفاف العين.

آلام المفاصل.

تساقط الشعر.

الشعور بالاكتئاب.

ضعف عام في الجسم.

اضطرابات في النوم.

عدم القدرة على التركيز.

مشكلات قلبية في بعض الحالات.



-علاج نقص أوميجا 3:

تناول جرعة محددة يوميا عن طريق الفم بكبسولات من اوميجا 3 ويحدد الطبيب الجرعة المناسبة على حسب الحالة واحتياج الجسم.

يمكن ان ينصح الطبيب بتناول الزنك وفيتامين سي مع الحديد واوميجا 3 في بعض الحالات.

يحدد الطبيب الجرعة المناسبة لكل حالة وكل حجم جسم وعلى حسب السن.

يفضل تناول الجرعة مع وجبات الطعام بخاصة التي تحتوي على دهون لضمان امتصاص الجسم لها بشكل جيد.

تناول الاسماك بشكل اسبوعي على الاقل مرتين اسبوعيا يمد الجسم بالجرعة التي يحتاجها.



-آثار جانبية لتناول الاوميجا 3 بشكل غير صحيح:

الحموضة اذا تناولت الجرعة بدون تناول الطعام.

الشعور بالغثيان والقيء اذا تم تناولها على معدة فارغة.

اضطرابات المعدة والقولون.