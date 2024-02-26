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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالزيت في منشأة القناطر

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
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وقع منذ قليل حادث انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالزيت أعلي طلعة الإقليمي بنطاق قرية بني سلامة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالزيت أعلي طلعة الإقليمي بنطاق قرية بني سلامة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتنسيق مع رجال الحي والمرور تم التعامل مع البلاغ وتيسير حركة المارة بالطريق العام.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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لاجهزة الامنية قرية بنى سلامة منشأة القناطر مركز شرطة منشأة القناطر مديرية امن الجيزة بمديرية أمن الجيزة انقلاب سيارة نقل إشارة من غرفة عمليات النجدة الإجراءات القانونية اتخاذ كافه الاجراءات