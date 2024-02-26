رئيس جامعة أسيوط: حريصون على الاهتمام بالشباب وتأهيلهم لسوق العمل

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص جامعة أسيوط على الاهتمام بالشباب، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، ودعم الابتكار، والمواهب، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات، وشركات؛ قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.

وفي إطار هذا، نظمت جامعة أسيوط، اليوم الاثنين؛ فعاليات "قمة تيكني"؛ للتكنولوجيا، وريادة الأعمال، تحت عنوان: "ريادة الأعمال؛ من أجل صعيد مستدام"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

أكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ حرص الجامعة على عقد المؤتمرات التوعوية التي تهتم بمتطلبات سوق العمل، والعمل الحر؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعة، واكتشاف المبتكرين، ورواد الأعمال، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بالاهتمام بالشباب الجامعي، ورفع وعيهم، وتعزيز البيئة الريادية في مصر، مشيداً بدور نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وحرصه على توعية طلاب الجامعة، ودعمهم، وتشجيعهم؛ للتوجه نحو المشروعات الصغيرة، ونشر ثقافة العمل الحر، وحثهم على التفكير الإيجابي في مواجهة الأزمات؛ للخروج بفرص عمل لائقة.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن حيدر، أن "قمة تيكني" تقوم بمجهودات متميزة؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال ، والتكنولوجيا، فضلًا عن تعزيز ريادة الأعمال في مصر؛ من خلال توفير فرص، ومنصة كبرى لرواد الأعمال، وأصحاب الشركات الناشئة؛ للترويج عن شركاتهم، والتعريف بالخدمات التي تقدمها، وفتح قنوات اتصال مع المستثمرين، والجهات الداعمة؛ بما يسهم في تمكين رواد الأعمال، والشركات الناشئة، في الحصول علي تمويل يدفعها للمزيد من فرص العمل.

جدير بالذكر، أن فعالية "قمة تيكني"، تشمل الكثير من المحاضرات، وورش العمل، وحلقات نقاشية، يشارك فيها عدد من المتحدثين المتميزين؛ لمناقشة خبراتهم، ورؤيتهم في مجال ريادة الأعمال.