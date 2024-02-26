هنية: حماس لن تسمح لإسرائيل بتجويع الفلسطينيين تخت غطاء المفاوضات

أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هذا الصباح في العاصمة القطرية الدوحة، محادثات مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وخلال اللقاء، تناول الجانبان التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة الجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة وتحسين الأوضاع الداخلية في الأراضي الفلسطينية.

وأكد رئيس حماس على أهمية وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

وقد شرح بشكل موسع خطورة حرب التجويع الإجرامية التي يشنها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، خصوصًا في مدينة غزة وشمال القطاع، مما يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وبعد تشديد رئيس الحركة على أن العدو يستغل المعاناة لحرمان شعبه من تحقيق طموحاته في الحرية والتخلص من الاحتلال والحصار، أكد هنية أن وقف حرب التجويع يجب أن يكون محور اهتمام رئيسي ولا يجب أن يرتبط بأي قضايا أخرى، وأنهم لن يسمحوا للعدو باستخدام المفاوضات كغطاء لتلك الجريمة.

وأضاف هنية أن الحركة قد استجابت لجهود الوسطاء ووافقت على مسار المفاوضات المتعلقة بوقف العدوان، حيث أبدت جدية ومرونة عالية، ولكنها تعتبر أن العدو الصهيوني يتعمد التماطل في هذه المسألة، وبالتالي فإن الحركة لن تقبل ذلك بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن الوقت لن يبقى مفتوحًا أمام تحقيق الحل النهائي في هذا الصدد.