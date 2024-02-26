"المدير خصمله أسبوع".. موظف ينهي حياته شنقًا بالحوامدية

في حادثة مأساوية تجسد معاناة العمال وضغوط العمل، قرر مسئول صيانة مطعم إنهاء حياته بشكل مأساوي داخل منزله بالحوامدية، بعدما عانى من حالة نفسية سيئة جراء خلاف مع إدارة المطعم.

تعود الحادثة إلى خطأ ارتكبه الموظف في العمل، مما دفع المدير لفرض عليه عقوبة بالحصول على خصم لمدة أسبوع، هذا الخصم أثقل كاهل الموظف وزاد من انعزاله وضيقه النفسي، حتى وصلت الأمور للنهاية المأساوية بانتحاره.

تلقت الشرطة بلاغًا بوجود شخص مشنوق داخل شقته بالحوامدية، حيث وُجدت جثة الموظف المنتحر معلقة بحبل في سقف الشقة، وبعد التحقيق، كشفت زوجته عن معاناته النفسية منذ فرض العقوبة عليه بالخصم من قبل مديره، وأثر ذلك على صحته النفسية وعلاقته مع أسرته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.