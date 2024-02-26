طيران الاحتلال الإسرائيلي يلقي «صحيفة الواقع» على غزة.. تفاصيل

الإثنين 26/فبراير/2024 - 05:44 م

ألقى طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي المئات من المنشورات على سكان قطاع غزة، حملت اسم "صحيفة الواقع"، زاعمًا وجود احتجاجات عامة ضد حركة حماس، وخلافات بشأن تبادل الرهائن المحتمل.

وتجرى مفاوضات حثيثة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية أمريكية في العاصمة الفرنسية باريس منذ أسابيع قليلة، بهدف الوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن منشورات "صحيفة الواقع" موجهة للمدنيين في قطاع غزة، إذ كتب فيها "أحذروا، هنا ستقرأون الحقيقة، مازلتم صامتين، استيقظوا، المستقبل بين أيديكم".

وزعم جيش الاحتلال خلال المنشورات أن سكان غزة يواجهون تهديدات في ظل حكم حماس، طالبا منهم التحرك من أجل التغيير والتعبير عن آرائهم واتخاذ موقف بشأن مستقبل القطاع.

وادعت وسائل الإعلام العبرية خلال مقاطع فيديو نشرتها حدوث احتجاجات من بعض فلسطينيين ضد حماس، وتزايد المعارضة العامة داخل القطاع، زاعمة أنهم باتوا محبطين من الظروف الحالية التي يعيشونها، وكذلك التأزم المستمر بشأن صفقة تبادل الرهائن.

ودائمًا ما يلجأ جيش الاحتلال لإلقاء منشورات لنقل رسائل إلى سكان غزة، بينها إشعارات بالإخلاء إلى مناشدات للحصول على معلومات خاصة بالرهائن الإسرائيليين في يد المقاومة الإسلامية الفلسطينية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن توزيع الاحتلال لـ "صحيفة الواقع" نوع من الحرب النفسية التي تهدف إلى إثارة الغضب ضد حماس، وإحداث تأثير على المشهد الاجتماعي والسياسي داخل قطاع غزة، وزيادة المعارضة بين سكانها.