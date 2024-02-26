رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين قيادات أكاديمية بكليات الجامعة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عددا من القرارات بتعيين قيادات جامعية بكليات العلوم، والصيدلة، والفنون الجميلة، والتربية للطفولة المبكرة.

تضمنت القرارات؛ تجديد تعيين الدكتور أبو بكر محمد الطيب عبدالشكور الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم؛ وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وشملت القرارات؛ تعيين الدكتور أحمد صفوت محمد الأستاذ بقسم الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة؛ رئيساً لمجلس القسم؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور حسن عبدالعليم عبدالمنعم الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة؛ رئيساً لمجلس القسم.

وتضمنت قرارات كلية التربية للطفولة المبكرة؛ تعيين الدكتورة ريهام رفعت محمد حسن الأستاذ بقسم العلوم التربوية بالكلية؛ رئيساً لمجلس القسم، وتجديد قيام الدكتورة دعاء محمد مصطفى حسن الأستاذ المساعد بقسم العلوم النفسية بالكلية؛ رئيساً لمجلس القسم.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، القيادات الجامعية؛ بالعمل وفق لاستراتيجية الجامعة، وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، ومواكبة التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي في مختلف التخصصات، والتركيز على احتياجات المجتمع، مع العمل على تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر المنظومة التعليمية، والبحثية؛ تعزيزاً لرؤية مصر 2030.