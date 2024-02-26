حبس عاطل عثر بحوزته على فرد خرطوش ومواد مخدرة بالمرج

قررت نيابة المرج حبس متهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته سلاح ناري محلي الصنع "فرد خرطوش" والحشيش المخدر بمنطقة المرج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إليه وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية في ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش طلقة من ذات العيار).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.