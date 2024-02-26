بالصور.. ندوة تكريم محمد صبحي عن الفن والثقافة وبناء الإنسان

كرم نادي الرواد بالعاشر من رمضان الفنان محمد صبحي عقب ندوة تثقيفية بعنوان " الفن والثقافة وبناء الإنسان " بحضور أكثر من 700 عضو من أعضاء النادي، ومنح رئيس مجلس إدارة النادي محمد محمود أبو العينين، الفنان محمد صبحي درع النادي تعبيرا تثمينا وتقديرا لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من نصف قرن.

تحدث الفنان محمد صبحي خلال الندوة عن الكثير من الموضوعات المختلفة شملت الفن والثقافة وعن مصر وعظمائها قائلا : لن تقوي مصر إلا بشعبها، كما تطرق الحديث للدراما وأهميتها وتأثيرها علي المواطن، وأيضا أكد الفنان محمد صبحي علي خطورة العشوائيات وحكي مواقف متعددة من مشروعه الرائد في إنقاذ العشوائيات وهو مشروع "معا".

تطرق الفنان محمد صبحي أيضا خلال حديثه عن فلسطين وعن غزة والأحداث الأخيرة، وخلال الندوة تم فتح باب المداخلات والأسئلة المباشرة لعدد من أعضاء النادي، وكان من ضمن الأسئلة والمداخلات كلمة لسيدة من أعضاء النادي شكرت الفنان محمد صبحي علي أعماله التي قدمها وقالت له أنه بعد وفاة والدتها ووالدها أصبح " ونيس " هو والدها الذي تتعلم منه وتتربي علي يديه ، وقام الفنان محمد صبحي من المنصة وتوجه لها وقبل يديها وجبهتها قائلا لها : أنا مختلف مع توجهات الدولة فيما يخص المعوقين فأنا ضد مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة والمصطلح الصحيح هو ذوي القدرات الفائقة لأنهم بالفعل يمتلكون قدرات فائقة ومبدعة .

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي كان قد انتهي من الموسم الأخير لمسرحيته " عيلة اتعمل لها بلوك "، بعد أن حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد حتي الأسبوع الأخير من الموسم الأخير منها، والمسرحية تم تصويرها تليفزيونيا وستعرض قريبا لكل الجماهير في الوطن العربي .

"عيلة اتعمل لها بلوك "مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .

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