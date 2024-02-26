محافظ المنوفية يفتتح معرض مبادرة "دكان الفرحة" بسرس الليان

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، معرض مبادرة " دكان الفرحة " بمدينة سرس الليان ، والذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع جمعية الأورمان وبنك الكساء المصري لتوزيع 35 ألف قطعة ملابس وأدوات منزلية بالمجان على أكثر من 3 آلاف أسرة من الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، ومنسقي صندوق تحيا مصر وممثلي جمعية الأورمان وبنك الكساء المصري، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان .

وتفقد المحافظ أقسام المعرض والذي يضم ملابس وأدوات منزلية حيث يتم إتاحة الفرصة لكل أسرة باختيار 10 قطع ملابس بالمجان وذلك بهدف إدخال روح البهجة والسرور على الأسر المستحقة ،مشيرا إلى أنه تم تحديد الأسر والحالات المستحقة بناء على أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، هذا ويستمر المعرض على مدار ثلاث أيام لتقديم خدماته للأسر المستحقة وتخفيف العبء عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأشاد محافظ المنوفية بجهود صندوق تحيا مصر ودعمه الدائم والمستمر لكافة فئات المجتمع وحرصه علي تنفيذ العديد من المبادرات في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية والاقتصادية للأسر الأولي بالرعاية، مشيداً بحجم وجودة الملابس المعروضة "دكان الفرحة " والتي تناسب مختلف الأعمار، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً وجهداً في دعم ورعاية الأسر الأشد إحتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم.

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