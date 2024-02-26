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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الثقافة تقرر مد مهلة التقدم لمنحة إنتاج أفلام الرسوم المتحركة

منحة انتاج فيلم رسوم
منحة انتاج فيلم رسوم متحركة
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قرر صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مد مهلة التقدم للحصول على منحة مالية لإنتاج إحدى أفلام الرسوم المتحركة، حتى يوم 29 فبراير 2024 المقبل، والذى يأتى ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشر والجديدة من ملتقى الدولى للرسوم المتحركة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

حيث تتضمن شروط المنحة: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ، ألا يزيد عمر المتقدم للمنحة عن 40 عاما، أن يضم للطلب سيرة ذاتية مفصلة للمتقدم، كما ترفق بالطلب صورة من الرقم القومى، بالإضافة إلى أن المنحة مقدمة إلى الإفراد فقط وليست المؤسسات.

أما بالنسبة لشروط العمل الفنى فيجب أن لا تقل مدة الفيلم عن دقيقتين ، يمكن اشتراك أكثر من مخرج فى العمل المتقدم للحصول على المنحة، كما يتم ضم ميزانية تقصيلية للمشروع التى قد لا تغطيها المنحة مع ذكر الجهات المالية الأخرى إن وجدت.

جدير بالذكر  أن قيمة المنحة 50 ألف جنيه مصرى يتم تقديمها على مراحل.

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صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش منحة انتاج فيلم رسوم متحركة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني