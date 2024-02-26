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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

افتتاح المعرض السنوي الثامن للكتاب بجامعة حلوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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انطلقت فعاليات المعرض السنوي الثامن للكتاب والذي تنظمه المكتبة المركزية بجامعة حلوان،  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتسعى الجامعة إلى إقامته سنويا بالمكتبة المركزية لأهميته للارتقاء بالبحث العلمى ونشر ثقافة القراءة بين طلاب الجامعة  .

وأفاد الدكتور قنديل، بأن المعرض يعكس اهتمام جامعة حلوان بتنمية المعرفة والثقافة لدى طلاب الجامعة، نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

وأوضح الدكتور عماد ابو الدهب، حرص الجامعة بالتوعية الشاملة للطلاب على المستوى الثقافي والفكري، وتسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية التي تجعلهم عناصر صالحة للمجتمع وللوطن.
وتستمر فعاليات المعرض بمبنى المكتبة المركزية حتى ٧ مارس ٢٠٢٤

البحث العلمي الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الشخصية