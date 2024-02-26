الرئاسة الفلسطينية: خطة حكومة الاحتلال لإجلاء المدنيين مرفوضة ومدانة

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن الخطة التي أعلنها مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للاحتلال لإجلاء المدنيين، كما أسماها، مرفوضة ومدانة؛ لأنها تهدف لعودة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبناء شعبنا من القطاع.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، في خبر عاجل أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الخطة التي يتحدث عنها نتنياهو، تؤكد للعالم بأسره أنه ماض في عدوانه على أهلنا في قطاع غزة، وقراره المسبق باقتحام مدينة رفح رغم كل المطالبات الأممية والعالمية بوقف هذا العدوان والجرائم التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضافت، أن ما يحدث هو إبادة جماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والجميع يعلم أن استمرار العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا، ومحاولات التهجير المدانة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها.