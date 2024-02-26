كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تستقبل طلاب مدرستي "الشروق واليابانية"

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استقبلت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وفد من طلاب مدرسة الشروق التجريبية للغات، والمدرسة اليابانية ، بإدارة بني سويف التعليمية ، في زيارة للتعرف على أول كلية من نوعها في في مصر والشرق الأوسط في مجال علوم الملاحة، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامه شلبية عميد الكلية والدكتورة هبه الله محمد عبد الحليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،والدكتورة منال جمال الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن الهدف من الزيارة هو تعريف طلاب المدارس بأهمية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزهم على التعريف بهذا النوع من العلوم التي تعتبر أحد أهم علوم تكنولوجيا المستقبل بما لها من تطبيقات لجميع نواحي الحياة ، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء الكلية هو إعداد وتخريج كوادر بشرية علي أعلي مستوي للعمل في مجال الملاحة الفضائية، وإنشاء قاعدة علمية متكاملة في مجالات علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وذلك من خلال خطط وبرامج دراسية متطورة ومتميزة ومطابقة للمعايير الأكاديمية القياسية العالمية.

وأكد عميد الكلية أنه من خلال دور الجامعة في خدمة المجتمع تعتبر هذه الزيارات بمثابة همزة الوصل بين الكلية والمجتمع الخارجي حيث أن الكلية جزء لا يتجزأ من المجتمع وأيضا قيام الكلية بالدور المنوط بها في تقديم الخدمة والمعلومة بكل الطرق المتاحة للمساهمة في رفعة وتقدم المجتمع ، بما يكون له مردود إيجابيي على نفوس طلبة المدارس في التخطيط لمستقبلهم.

وأشارت الدكتورة هبه الله محمد ، خلال محاضرة لطلاب المدارس إلى التخصصات المختلفة والأقسام بالكلية وقدرات الخريجين وفرص العمل لهم وتعريف قدرات الكلية الفنية والمعملية، وأوضحت أن برنامج الزيارة شمل استعراض بعض مشاريع التخرج للدفعة الأولي للعام الماضي و تطبيقاتها في تطوير صناعه الفضاء و تطبيقات الملاحة الجوية والبحرية وتطبيقات الاستشعار عن بعد .

كما القى الدكتور احمد بدوى يسن المشرف على فريق الرصد بالكلية ،محاضرة تعريفية حول كيفية استخدام التليسكوب الكهرو بصري للكلية كمحطة رصد للظواهر الفلكية وللأقمار الصناعية والحطام الفضائي وكيفية استطلاع أوائل الشهور العربية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية حيث أن الكلية أحد لجان استطلاع هلال الشهور الهجرية.