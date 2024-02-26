جامعة بنها تشارك في الدورة الـ 14 للملتقى الدولي للتعليم العالي

شاركت جامعة بنها في الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate ، وذلك في نسخته الـ 14 المقامة في أحد فنادق القاهرة، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 29 فبراير من الشهر الجاري، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عدد كبير من الجامعات الحكومية والأهلية والدولية والخاصة.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جناح الجامعة بالمعرض، رافقه الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور علي شمس الدين رئيس إيديوجيت EduGate، ورئيس جامعة بنها الأسبق، والسيدة هيرو مصطفى غارغ السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وسط إقبالا كبيرا من الطلاب للتعرف علي البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها جامعة بنها الحكومية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن جامعة بنها حريصة علي المشاركة سنويا بالمعرض لإتاحة إمكانية تعرف الطلاب وأولياء أمورهم على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات.

وأكد "الجيزاوي" على أهمية هذه الملتقيات كونها تناقش المستجدات في منظومة التعليم العالي بجانب كونها فرصة لتسويق مؤسسات التعليم العالي المصرية واجتذاب الطلاب الوافدين.

كما أوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب سيطلعون خلال جناح جامعة بنها على كل البرامج الدراسية الجديدة مشيرًا إلى أن الملتقى فرصة مهمة للطلاب وأولياء الأمور لاختيار المرحلة الجامعية لأبنائهم مبكرًا من خلال فعاليات الملتقى التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط الجامعية موضحًا أن أسئلة الطلاب وأولياء أمورهم في جناح جامعة بنها عكست الاهتمام بالتعرف على البرامج الدراسية المقدمة من خلال الجامعة وبالأخص البرامج الجديدة المقدمة في مقر الجامعة فى مدينة العبور.

جدير بالذكر أن افتتاح فعاليات المعرض شهدت تكريم جامعة بنها والتي جاءت ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر، بالنسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات ARU Ranking لعام 2023.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للملتقى قد شهدت كلمات للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور علي شمس الدين رئيس إيديوجيت EduGate ورئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وأخرى للدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث و الدراسات العربية بالقاهرة نيابة عن د محمد بن أعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، و كلمة الأمين العام للاتحاد مجالس البحث العلمى العربية الدكتور عبد المجيد بنعمارة.

كما شهد الحفل حضور عددا من الوزراء السابقين للتعليم العالى والصحة وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

من جانبه قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس ملتقى EduGate، إن تكريم الجامعات المتقدمة في النسخة الأولى من التصنيف العربي يأتي تأكيدا لحرص الملتقى على مد جسور التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات العربية، وإتاحة الفرصة للجامعات المصرية للالتقاء بقيادات جامعات من دول عربية شقيقة وهو ضمن رؤية واستراتيجية الملتقى التي امتدت على مدار عشرة سنوات والذي لاقى نجاحا كبيرا خلال دوراته السابقة.

وأشار "شمس الدين"، إلى أن الجامعات العربية كانت تتطلع بتصنيف خاص بهم، وصدر التصنيف العربى الأول قويا منافساً ومتميزاً وتعتبر إنجازاً بكل المقاييس، مشيدًا بالتصنيف العربي، مؤكدًا أنه يعد نموذج رائع للتعاون والعمل المشترك بين المنظمات العربية لتحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات العربية، مضيفًا أننا نتطلع لمزيدًا من التطور والتميز فى السنوات القادمة مع التنوع والجودة.

مشاركة جامعة بنها

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