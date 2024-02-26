شعبة السيارات: انخفاض "الأوفر برايس" بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية أدى إلى انخفاض قيمة الأوفر برايس على بعض السيارات في السوق المحلي.

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن قيمة الأوفر برايس تراجعت بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 300 ألف جنيه على بعض السيارات مثل نيسان صني وسنترا وكيا سبورتاج وهيونداي توسان.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن صفقة مشروع رأس الحكمة ستساهم في حل أزمة سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة، بشرط تراجع الدولار أمام الجنيه، وتخصيص جزء من دولارات المشروع لاستيراد السيارات الكاملة ومكونات الإنتاج وقطع الغيار.

وأشار زيتون، إلى أن انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري يعتمد على فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء والمستوردين وتوفير الدولار في البنوك لاستخدامه في عمليات الاستيراد.

ووقّعت الحكومة المصرية صفقة "رأس الحكمة"، بين مصر والإمارات، في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

ويتضمن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة، بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.