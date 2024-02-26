جوتيريش يتأسف لفشل مجلس الأمن في وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

الإثنين 26/فبراير/2024 - 10:55 ص

تأسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين لفشل مجلس الأمن الدولي في وقف الهجوم الإسرائيلي في غزة والحرب الروسية في أوكرانيا، وقال إن هذا قوض سلطة المجلس "ربما بشكل قاتل".

وقال في افتتاح اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف "افتقار المجلس إلى الوحدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر، كل هذا قوض سلطته بشدة وربما بشكل قاتل".

وأضاف أن "المجلس يحتاج إلى إصلاح جدي لتركيبته وأساليب عمله".