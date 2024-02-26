لأول مرة.. إسرائيل تسمح بدخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة

أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة، اليوم الاثنين، بإنه من المتوقع أن تسمح إسرائيل لأول مرة بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة مباشرة، دون الحاجة للمرور عبر البوابة الجنوبية للقطاع. سابقًا، كان يُسمح بتدفق محدود جدًا للمساعدات إلى مناطق الشمال عبر البوابة الجنوبية.

وأكدت المصادر، أن أولى قوافل المساعدات التي ستتجه إلى الشمال من قطاع غزة من المقرر أن تدخل اليوم الاثنين.

وبحسب الخطة المقررة، سيتم إجراء فحص أمني على الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند معبري كرم أبو سالم أو العوجة "نيتسانا"، قبل أن تدخل إلى قطاع غزة عبر الممر الإنساني في الشمال.

ثم ستُنقل المساعدات إلى مراكز النزوح في منطقة حي الزيتون عن طريق مسؤولين محليين لم تُكشف هوياتهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

ومع ذلك، أفادت المصادر بأن منسق العمليات الحكومية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اللواء غسان عليان، قام بالاتصال بمسؤولين محليين في شمال قطاع غزة، الذين عبروا عن موافقتهم على تولي المسؤولية عن المنطقة، كبديل لحركة حماس، بهدف تسهيل توزيع الإمدادات على السكان.

و اتخذت هذه الخطوة بناءً على الضغوط الأمريكية نتيجة للأوضاع الصعبة في شمال قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء.