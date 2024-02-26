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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تكريم منتخب الجوالة بجامعة حلوان

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان
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كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان منتخب جوالة الجامعة لحصوله على المستوى الأول في الدورة القمية ال ٣١ لجوالى وجوالات الجامعات المصرية بجامعة طنطا فى احتفالها باليوبيل الذهبى خلال الفترة من ٣ / ٢ إلى ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤.
وخلال حفل التكريم قدم رئيس جامعة الشكر للمنتخب للجهود الرائعة و المثمرة خلال فترة الإعداد و التنفيذ و التمثيل المشرف لوفد الجامعة و حصوله على المستوى الأول فى جميع المجالات والمستوى العام أول، وأثنى على الأداء الرائع للجميع .

وحث " قنديل " الجميع للحفاظ على مكانة جامعة حلوان فى الأنشطة الطلابية بصفة عامة و نشاط الجوالة بصفة خاصة والسعى لتقديم أفضل المستويات في جميع المنافسات في مختلف الأنشطة.  

كما قدم منتخب جوالة الجامعة السمر خلال حفل التكريم، وقد اعربوا عن سعادتهم بتقدير ودعم قيادات الجامعة الدائم لهم.

 

الجامعات المصرية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأنشطة الطلابية