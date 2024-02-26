بالفيديو.. طلعت عبد القوي: توصيات جلسات الحوار الوطني قابلة للتغير والتعديل

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أهمية مشاركة الحكومة المصرية في جلسات الحوار الوطني في المرحلة الأولى تمثلت في تحول التوصيات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى تشريعات أو سياسات أو قرارات تنفيذية.

وأضاف "عبدالقوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن مشاركة الحكومة المصرية في جلسات الحوار الوطني يساعد أيضا في تحول هذه التوصيات إلى برامج وأنشطة كثيرة.

وأوضح، أن جلسات الحوار الوطني تبدأ صباح اليوم وتنتهي يوم الخميس المقبل، موضحًا أن كل جلسة ستناقش قضية خاصة بالمحور الاقتصادي.

وأردف، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار تتميز بالمرونة وأنها مفتوحة، مؤكدًا أن مشاركة الحكومة في هذه الجلسات ستدخل معلومات جديدة للحوار الوطني، حيث أن هذه التوصيات قابلة للتغير والتعديل.