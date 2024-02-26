اليوم.. مستشار النمسا يشارك في قمة رؤساء الحكومات بفرنسا لدعم أوكرانيا

يشارك المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم الإثنين، في القمة التي يستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرؤساء الدول والحكومات لدعم أوكرانيا بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية.

وقال بيان للمستشارية النمساوية أمس الأحد أن نيهمر سوف يلتقي خلال القمة مع عدد كبير من رؤساء الحكومات ومن بينهم عدة دول محايدة.

وأوضح بيان المستشارية الفيدرالية النمساوية إن الغرض من القمة هو مناقشة الوضع الراهن وإجراء مناقشات استراتيجية حول كيفية المضي قدمًا فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر البيان أنه يشارك في القمة إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج وبريطانيا، لافتا إلى أن نيهمر سيعرض في باريس الموقف النمساوي ويمثل منظور الدول المحايدة.