أستاذ عبري: مساعي مصر لوقف إطلاق النار قائمة على إعلاء صوت الحق

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن الجانب الغربي بدأ يراجع موقفه ضد الاحتلال الإسرائيلي، فإيطاليا بدأت تتحدث عن منع تصدير السلاح لدولة الاحتلال، وهولندا فعلت هذا الأمر، والولايات المتحدة فرضت عقوبات على المستوطنين، وهذا تطور إيجابي ضد دولة الاحتلال.

وأضاف "أنور"، خلال حواره مع الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الغرب يُركز على عدم فتح جبهة جديدة للحرب مع لبنان، وعدم تصعيد الوضع في الضفة الغربية، خاصة مع رغبة دولة الاحتلال في منع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، خلاف أن الحرب على قطاع غزة تُهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الحرب قد تؤدي إلى فراغ سياسي قد تستغله روسيا أو الصين خلال الفترة المقبلة، ولذلك يسعى الغرب لوقف الحرب، مشيرًا إلى أن مساعي مصر لوقف إطلاق النار تحدث من خلال رؤية شاملة قائمة على إعلاء صوت الحق، وتحجيم العدوان بأسرع وقت.