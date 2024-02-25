ميرنا وليد: «قمر الغجرية» شخصية جديدة في مشواري الفني.. وأعود للسينما بـ«الورقة الثالثة»

أعربت الفنانة ميرنا وليد، عن سعاتها بالمشاركة في مسرحية «قمر الغجر»، التي تعرض حاليا على مسرح البالون يوميا وسط حضور جماهيري، وتعود بها إلى جمهور مسرح الدولة من جديد، وذلك بعد عرض «القطط»، الذي قدم على خشبة المسرح القومي للأطفال في العام 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأضافت «وليد»، أنها تجسد شخصية «قمر» الغجرية التي تقرأ الودع والطالع، فهي شخصية مختلفة تمامًا وجديدة بالنسبة لها، فقد عملت على دراستها جيدًا من جميع الجوانب المادية، والاجتماعية، والنفسية، حتى أتقنت الدور من خلال إجراء البروفات المكثفة ليظهر العرض للنور بهذه الصورة الممتعة، معربة عن سعادتها بردود أفعال الجمهور، وبنجاح العرض.

وأوضحت «وليد»، أن العمل يلقي الضوء على حياة الغجر من حيث عاداتهم، وتقاليديهم، وأعرافهم؛ داعية جمهور المسرح لمشاهدة العرض، الذي يتناسب مع كل بيت مصري.

ومن المقرر أن تسافر الفنانة ميرنا وليد خلال الأيام المقبلة لإستكمال تصوير مشاهد الفيلم السينمائي «الورقة الثالثة» استعداد لطرحه بدور العرض، والذي تعود به للسينما من جديد.

المسرحية من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن بطولة الفنانين: ميرنا وليد، وسيف عبدالرحمن، وآمال رمزي، ونهلة خليل، وسيد عبدالرحمن، وحسان العربي، وفتحي سعد، ووفاء السيد، وعلاء حسني، وآخرون، ديكور د. محمد سعد، وأغاني سعيد شحاتة، والحان أحمد الناصر، واستعراضات محمد زينهم، وملابس د. مروة عودة، إضاءة أبو بكر الشريف، والعرض مأخوذ عن «قمر بنت الغجر» للكاتب محمود مكي خليل، كتابة وإخراج د. عمرو دوارة.